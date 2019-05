Noua alerta METEO: Cod galben de vijelii si ploi torentiale, EXTINS in aproape toata tara. Capitala intra sub avertizare

PSD a transmis un nou mesaj pentru romani, prin care doreste sa mentioneze ca politicienii social-democrati trimisi in Parlamantul European actioneaza in interesele tarii:

Pline de E-uri, conservanti, coloranti si doar cateva legume maruntite, aceste produse nu aduc niciun aport nutritional. Pe langa acest aspect deloc de trecut cu vederea, specialistii sustin ca, prin utilizarea lor in mancare, esti predispus unor afectiuni ca epilepsia, diferite tipuri de cancer si un risc crescut de obezitate. Folosite un timp indelungat, pot distruge chiar si sistemul nervos

WTA a dat publicitatii in aceasta dimineata noul clasament mondial. In urma rezultatelor de la turneul de la Roma s-au produs schimbari in Top 10. De aceste modificari a fost afectata si Simona Halep.