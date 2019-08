Noua alimente pentru a ameliora gastrita

Gastrita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a ameliora gastrita, este foarte important sa mananci putin si des, deoarece un stomac gol provoaca dureri intense. Inflamatia stomacului, cunoscuta si sub denumirea de gastrita, este o afectiune cronica ce poate aparea din mai multe motive. Din fericire, exista alimente pentru a ameliora gastrita la indemana oricui. In cele ce urmeaza, iti prezentam o lista completa a acestora. Cateva posibile cauze ale gastritei In primul rand, trebuie sa mentionam ca una dintre principalele cauze ale gastritei este reprezentata de administrarea de medicamente, precum analgezicele si aspirina. Acestea pot avea efecte negative asupra mucoasei ce captuseste stomacul. Consumul frecvent sau/si excesiv de alco ...