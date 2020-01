Noua carte de identitate electronica va fi și card de sanatate, și pașaport. Cei care nu o vor avea, nu vor putea ieși din țara

Cărţile de identitate fără cip nu vor putea fi folosite, începând cu anul viitor, de cetăţenii români pentru a ieşi din ţară, a declarat ministrul de Interne Marcel Vela. Persoanele care nu doresc cărți electronice de identitate vor avea emise C.I. fără cip și fără date electronice, dar va avea elemente sporite de siguranță. “Cărţile The post Noua carte de identitate electronică va fi și card de sănătate, și pașaport. Cei care nu o vor avea, nu vor putea ieși din țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.