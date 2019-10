Noua cladire a Spitalului de Copii din Timisoara nu va fi finalizata in acest an

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, s-a aflat, miercuri, într-o vizită la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara pentru a vedea care este stadiul construcţiei noului corp de clădire. Ea a dat ca termen realist pentru începerea funcţionării unităţii medicale în acest imobil începutul anului 2021, scrie news.ro.

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a primit-o pe Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, la noua clădire a Spitalului de Copii Timişoara, aflată în construcţie, şi i-a explicat că mai este nevoie de bani pentru ca aceasta să fie finalizată.

"Arată bine şi a fost gândit totul pe normele moderne de fluxuri medicale. A avut mare atenţie la acest aspect domnul manager, împreună cu colaboratorii, cu DSP care s-a implicat să fie totul funcţional. În interior este făcut aproape tot. Ce a fost greu a fost făcut. Însă mai trebuie daţi bani, destul de mulţi pentru că furnizorii aşteaptă plăţile imediat. Noi suntem la zi, chiar luni am făcut o plată de 300.000 de lei, tot ce a fost facturat am plătit. Mai au situaţii de lucrări de circa 2 milioane pregătite, ele sunt la verificat acum şi mai au, mi-au spus că ei au capacitatea, dar le trebuie plăţile cât mai prompt. Noi nu mai putem acoperi, am pompat destul de mult acum şi ne bazăm pe ce vine de la dumneavoastră”, a spus Nicolae Robu.

Sorina Pintea i-a replicat edilului că a promis în luna ianuarie 15 milioane de lei pentru investiţie şi a emis atunci o filă de buget de 10 milioane de lei.

"Eu am venit pregătită. Am zis 15 milioane în ianuarie, am trimis fila de buget pentru 10 milioane şi mai trimitem o filă cu cinci, exact cum am promis”, a spus Pintea.

Ministrul Sănătăţii a aflat de la primarul Nicolae Robu că, din cei 10 milioane de lei transmişi, la Timişoara au ajuns doar 3,4 milioane lei, deocamdată.

Reprezentantul constructorului, Adrian Viliga, i-a spus ministrului Sorina Pintea că anul acesta nu se va putea finaliza construcţia din cauza plăţilor întârziate.

"De finalizat anul acesta nu se finalizează. Noi suntem într-un stadiu avansat, dar noi vrem o promptitudine mai mare la plăţi. Eu nu ştiu unde se blochează. Eu răspund de şantierul acesta. Discut cu furnizorii, trăiesc zi de zi ceea ce se întâmplă aici. Realitatea este că banii se blochează”, a spus Viliga, care a adăugat că mai sunt necesari aproximativ 13 milioane de lei pentru finalizarea construcţiei noului corp de clădire al Spitalului de Copii, bani din care sunt asigurati 6,6 milioane, restul de plată din cei 10 milioane de lei alocaţi de Minister.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că începutul anului 2021 este un termen realist pentru funcţionarea spitalului în noua clădire.

"Pe puţin 20 de milioane de euro costă dotarea integrală. Banii ăştia se găsesc, dar dacă totul este finalizat şi pus la punct, în momentul acela… nu poţi să vii în iunie şi să spui că e nevoie de bani. Marea provocare va fi dotarea. Nu degeaba am venit aici şi am vrut să văd pentru că noi trebuie să pregătim bugetul pe anul viitor. Dotarea va fi făcută parţial de Ministerul Sănătăţii, Consiliul Local trebuie să vină cu o parte din sumă. 2020 este un obiectiv optimist. Aş merge pe varianta prima parte a anului 2021 cu dotări la nivel corespunzător şi obţinerea autorizaţiilor necesare. Mai pot apărea contestaţii la licitaţie”, a spus Pintea.

Primăria Timişoara a început construcţia noii clădiri a Spitalului de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara după ce una dintre clădirile în care funcţionează unitatea medicală a fost retrocedată familiei de romi Cârpaci, una dintre cele mai bogate din ţară.

Noua clădire a Spitalului de Copii din Timişoara, cu o suprafaţă utilă de 8.000 de metri pătraţi, va găzdui mai multe secţii ale unităţii medicale.

Spitalul va avea un număr de 150 de paturi. Spaţiul va fi compartimentat astfel încât să cuprindă o farmacie şi spaţii de depozitare, unitatea de primiri urgenţe, secţia de radiologie, policlinica şi laboratoare de analiză, bloc operator şi secţii de terapie intensivă, dar şi saloane de ortopedie, chirurgie, prematuri şi saloane pentru mame.

Clădirea va avea demisol, parter şi şase etaje şi costă peste zece de milioane de euro. Construcţia a fost începută în luna mai 2014 şi ar fi trebuit să fie gata în primăvara lui 2016.

Clădirea ar fi trebuit construită cu fonduri de la Guvernul României. Primii bani, şapte milioane de lei, au venit în vremea cabinetului Sorin Grindeanu, iar ulterior s-au mai alocat cinci milioane de lei. Astfel, Primăria Timişoara a achitat facturile în speranţa că în viitor le-ar putea deconta.

În luna ianuarie 2019, actualul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că va mai aloca 15 milioane de lei pentru acest obiectiv, iar Primăria Timişoara a mai alocat alţi 7 milioane de lei.