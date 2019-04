Noua colecție de timbre Romfilatelia - Tema centrala, drepturile romanilor

Romfilatelia a introdus în circulație, luni, emisiunea de mărci poștale „Constituția României, garant al drepturilor cetățenilor”, în care 9 articole din Constituție au fost transpuse în scris, dar și prin desen, pe timbrele poștale. La eveniment a participat și președintele CCR Valer Dorneanu potrivit mediafax.

Luni, în fața plenului Senatului, a avut loc, evenimentul de lansare a timbrelor poștale care conțin nouă articole din Constituția României. La eveniment au luat cuvântul președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, directorul general al Romfilatelia, Cristina Popescu, președintele CCR, Valer Dorneanu, dar și graficianul care a realizat desenele de pe timbrele poștale, Riess Walter.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți mai mulți parlamentari, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, dar și câțiva elevi.

Seria de timbre poștale cu articole din Constituție are scopul sărbătoririi Centenarului României și a evenimentelor istorice naționale și internaționale care au făcut posibilă unirea efectivă a tuturor românilor. Pentru a reprezenta într-o concepție grafică sugestivă drepturile și libertățile fundamentale, au fost selectate 9 articole din Constituțe, esențiale pentru România democratică.

„Îi felicit pe toți cei care au gândit acest demers. (...) Emisiunile filatelice rămân o valoare intrisecă. Noi făceam ceea ce acum se share-uiește online: împărțeam timbre și acesta era modul în care noi schimbam informații despre România, despre Europa, despre lume. Astăzi sunt bucuros și onorat să fac parte din această inițiativă, când avem o emisiune filatelică despre drepturile cetățenilor așa cum sunt ele consemnate în Constituția României. Astăzi este o continuă discuție în spațiul public despre justiție, despre drepturi și nu pot decât să salut acest mod de a aduce în evidență drepturile cetățenilor și poate să înțelegem și drepturile României în Europa și în lume”, a declarat ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu.

Graficianul Riess Walter le-a spus invitaților cât de greu i-a fost să deseneze drepturile fundamentale ale românilor.

„Am mai fost în această sală în 1983, când lucram ca tânăr arhitect la Casa Poporului. A fost foarte important pentru mine ca acest proiect să fie înțeles și să ajungă la dumneavoastră. Dacă am reușit este una dintre cele mai mari bucurii ale mele. A fost greu, pentru că atunci când am luat la cunoștință ce am de făcut nu mi-am dat prea bine seama cât de abstractă este tema. Este foarte greu să desenezi articole din Constituție. În general noi putem desena obiecte, clădiri, oameni, dar este mai greu să desenezi dreptul la liberă circulație, dreptul la justiție, însemenle naționale, de aceea sunt foarte mândru dacă am reușit să fac acest lucru”, a susținut Walter.

Și președintele CCR, Valer Dorneanu, a afirmat că demersul făcut de Romfilatelia, împreună cu Comisia juridică a Senatului, este un demers unic în lume.

„Sunt principalul beneficiar al acestei acțiuni. Acest lucru cred că este unic în lume. O asemenea emisiune, de regulă, Filatelia omagiază figuri istorice, evenimente, dar un cuprins de drepturi fundamentale care conțin o redactare a unui articol pare neexpresiv și nereușit. Dar iată că inițiatorii au reușit un lucru extraordinar. Exprimă exact textul din Constituție. Marca aceasta are un rol educativ, de informare. Mi s-a părut destul de sugestiv dreptul la apărare, dreptul la justiție”, a declarat Valer Dorneanu, la evenimentul care a avut loc la Senat.

Directorul general al Romfilateliei, Cristina Popescu, a susținut că „este vorba despre un simbol de țară”.

Astfel, au fost create timbre cu nouă articole din Constituția României.

Cel mai ieftin timbru din această serie este timbrul în care este transpus articolul 12 din Constituție. Acesta costa 1.70 de lei. Potrivit articolului 12: „Drapelul României este tricolor, culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu. (2) Ziua națională a României este 1 Dec. (3) Imnul național al României este –Deșteaptă-te române!-”.

Cel mai scump timbru transpune articolul 38 și costă 19 lei: „ În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European”.

Alte articole transpuse:

Articolul 32, unde timbrul costă 1.80 lei : „(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare”.

Articolul 34, unde timbrul costă 1.90 lei : „(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice”.

Articolul 21, unde timbrul costă 2.50 lei : „(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime”.

Articolul 35, unde timbrul costă 2.40 lei: „(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic”.

Articolul 30, unde timbrul costă 2.80 lei : „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”.

Articolul 25, unde timbrul costă 3.10 lei : „(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept”.

Articolul 24, unde timbrul costă 7 lei : „(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”.