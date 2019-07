Noua conducere ANAF, intalniri cu contribuabilii. Iata operatiunea care demareaza luni

ANAF google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un ANAF mai deschis, cu dezbateri cu contribuabilii, au fost ordinele trasate de Guvern pentru noua conducere a institutiei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in luna iulie, intalniri cu contribuabilii, precum si cu distribuitorii si unitatile acreditate de service pentru AMEF. In cadrul intalnirilor, toate intrebarile contribuabililor cu privire la tema "Case de marcat: facilitati, obligatii, termene" vor primi un raspuns adecvat din partea specialistilor ANAF. Ce propune ANAF in cazul in care ti se pune poprire pe conturi In luna iulie, intalnirile cu contribuabilii sunt programate astfel: in 22 iulie, ora 14.00, la sediul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Buc ...