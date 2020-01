Noua garda din PSD: Stam foarte prost la scos oameni in strada

Proaspătul șef județean PSD Argeș, Ion Mînzînă consideră că prestaţia actualului guvern ar fi trebuit să provoace proteste ale populaţiei, dar că social-democraţii nu au capacitatea de a scoate oameni în stradă, deoarece nu beneficiază de susţinere din partea multinaţionalelor şi a altor "structuri".

"Din păcate, aici PSD-ul, la proba aceasta stă foarte prost, adică cu scos oameni în stradă. La câte nenorociri au produs ei în trei luni de zile, ar fi trebuit să existe populaţie în stradă. Numai că PSD-ul nu are în spate multinaţionale (...), nu are în spate structuri, puţintele, acolo, câte or fi. Prin urmare, ne asumăm şi riscul acesta de a face toate alegerile pe care le vor ei. Şi dacă e să ne batem, acum ne batem cu ei, să le demonstrăm că-i putem bate şi cu armele lor", a declarat Mînzînă joi, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.

În opinia liderului PSD Argeş, PNL doreşte să provoace alegeri parlamentare anticipate pentru a nu ajunge în situaţia de a deconta eşecurile înregistrate la guvernare.

"A mai rămas de făcut un singur lucru, şi ei, realizând că sunt incapabili să conducă actul de guvernare şi pentru a-şi prelungi agonia la guvernare (...), forţează aceste alegeri. Ei habar n-au ce fac de la o zi la alta. Cîţu declară ceva, Orban declară altceva (...). Prin urmare, ei încearcă, (...) dacă ar fi putut duceau aceste alegeri şi odată cu alegerile prezidenţiale. Asta este, ne asumăm, suportăm consecinţele toţi, mergem mai departe. Ce să facem?", a spus Mînzînă.

Pe de altă parte, el a susţinut că intenţia liberalilor de a modifica legislaţia electorală cu doar câteva luni înainte de alegerile locale şi fără o dezbatere în Parlament încalcă principiile democratice.

"Nimeni nu şi-a permis o bătaie de joc mai mare decât modificarea, în mijlocul ciclului electoral, a unor legi electorale. Nimeni nu a făcut lucrul acesta de când respectăm legislaţia şi cutumele parlamentare. Şi vine acum domnul acesta de la Cotroceni (...). Schimbăm legea electorală. Prea puţin mă interesează că e cu un tur, cu două tururi, cu vot direct, cu vot indirect. Dar bătaia asta de joc nu are nimic de a face cu ceea ce înseamnă democraţie şi reguli europene. Asta înseamnă, dacă Europa nu reacţionează, că sunt foarte mulţumiţi de slugile pe care le-au adus la putere în România. Vor zice 'domnule, sunt slugi, sunt executanţi perfecţi, e bine ce fac ăia acolo'", a mai declarat Ion Mînzînă.

Ion Mînzînă a fost ales la conducerea organizaţiei PSD Argeş pe 17 ianuarie, înlocuindu-l în funcţia de preşedinte pe senatorul Şerban Valeca. El este vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, dar anterior a avut şi trei mandate de parlamentar: între 1996 şi 2000 a fost senator din partea PRM, iar în legislaturile 2000-2004 şi 2004-2008 a fost deputat PRM.