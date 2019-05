Noua generatie de consumatori este din ce in ce mai educata

Următoarea generaţie de consumatori este din ce în ce mai educată, iar noi trebuie să răspundem acestor provocări, a declarat, marţi, preşedinte interimar al Ligii Asociaţilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Gheorghe Albu, la un forum de specialitate, informează Agerpres.

"Tinerii au nevoie să-şi facă un viitor. Ei trebuie să aibă încredere că şi în agricultură poate să-şi construiască un viitor. Eu am un moto: 'Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, tot agricultor m-aş face'. În această frumoasă meserie m-am realizat din punct de vedere profesional, urmând toate etapele. Sunt fermier în România, m-am născut fermier şi, când o fi să fie, vreau să plec tot din această meserie. Îndreptaţi-vă către agricultură, pentru că acolo este un loc în care vă puteţi realiza şi profesional, dar şi familial! Toată familia noastră lucrează în agricultură, cot la cot. O altă temă abordată la Bruxelles este legată de următoarea generaţie de consumatori, care este din ce în ce mai educată, iar noi trebuie să răspundem acestor provocări. Marea majoritate a fermierilor din România ce fac parte din LAPAR sunt proprietari de terenuri", a spus Albu.

Partenerii Forum for The Future of Agriculture (FFA), în colaborare cu Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), au organizat, marţi, o conferinţă regională privind viitorul agriculturii.

Dezbaterea de la Bucureşti se concentrează asupra unor subiecte de interes pentru deţinătorii de terenuri, fermieri, ecologişti şi factori de decizie politică.