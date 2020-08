Noua initiativa legislativa de definire a casatoriei ca uniune dintre un barbat si o femeie. ACCEPT: "Urmasii CpF vor sa urmam si noi modelul Federatiei Ruse"

Asociatia ACCEPT a criticat aparitia in Monitorul Oficial a unei noi initiative legislative de modificare a art.48 din Constitutie in sensul definirii casatoriei ca uniunea dintre un barbat si o femeie. Asociatia ACCEPT,care militeaza pentru egalitatea si nediscriminarea persoanelor de alta orientare sexuala a criticat demersul in contextul esecului Referendumului pentru redefinirea familiei, sustinand ca se vrea "implementarea unui model din Federatia Rusa".