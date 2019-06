Noua lege a pensiilor a fost respinsa. Eugen Teodorovici garanteaza maririle de pensii

Eugen Teodorvici2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noua lege a pensilor a picat din cauza unui vot in Parlament. " Au fost insuficiente voturi, mai aveam nevoie de un singur vot ca sa treaca cererea de reexaminare. A cazut la un vot, nu mai am ce sa comentez", a spus Liviu Pop. Viorica Dancila: Guvernul Mareste pensiile. Iata cat valoreaza noul punct de pensii Potrivit acestuia, majorarea punctului de pensie va fi majorat la in luna septembrie. De vina pentru faptul ca legea pensiilor a picat ar fi lipsei de mobilizare a PSD si ALDE, care desi au majoritate in Senat, nu si-au mobilizat alesii la vot. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...