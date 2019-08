Noua lege a pensiilor. Ce urmeaza pentru pensionari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei. De asemenea, tot de la 1 septembrie, pensia minima garantata sau indemnizatia sociala pentru pensionari se majoreaza cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate se majoreaza de la 880 lei la 1.012 lei. Potrivit datelor Ministerului Muncii, numarul total al pensionarilor din Romania este de 4.964.018, dintre acestia, 4.668.104 beneficiaza de pensii de stat si 295.900 su ...