Noua localitati din Timis, propuse pentru carantina. Sase sunt comune rezidentiale de la marginea Timisoarei

Directia de Sanatate Publica Timis propune intrarea in carantina a noua localitati din Timis in care rata de infectare la 1.000 de locuitori este mare. Propunerea de intrare in carantina urmeaza a fi aprobata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, iar carantina se va institui numai dupa validarea de catre Comandantul Actiunii si punblicarea in Monitorul Oficial.