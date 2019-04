Noua lucruri care iti distrug rinichii, acestea fac parte din alimentatia ta zilnica

rinichi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In alimentatia noastra sunt incluse si unele greseli pe care nu ar trebui sa le ignoram. Acestea afecteaza indeajuns de mult sanatatea. Vorbind despre rinichi, ei au un rol important in corpul nostru. Elimina toxinele, filtreaza sangele si absorb mineralele. Ce este mai important, e faptul ca multe organe ale corpului nostru depind de rinichi, de functionarea sanatoasa a acestora. Bolile de rinichi se dezvolta in timp si de cele mai multe ori nu stii ca suferi de acestea. Asadar, protejeaza-i si tine-i departe de alimente ce le face rau. Sunt cateva lucruri care fac parte din alimentatia zilnica si care pot afecta rinichii intr-un mod drastic. Afectarea rinichilor se produce in timp, la fel cum si obiceiurile ...