Noua prima doamna a SUA, Jill Biden, va continua sa predea engleza la colegiu

Soția președintelui ales Joe Biden, Jill Biden, care are un doctorat în educație, nu va renunța să predea și își va păstra norma întreagă pe care o are la un colegiu public din apropiere de Washington și după ce va deveni oficial prima-doamnă a țării, în data de 20 ianuarie 2021. Jill Biden, în vârstă […]