Noua producție 'Lord of the Rings' nu poate folosi povestea lui Tolkien

Noua producție ”Lord of the Rings/ Stăpânul inelelor” nu poate folosi decât un fragment din povestea lui JRR Tolkien, după ce deținătorii scriitorului au refuzat să acorde permisiunea utilizării întregii opere, a arătat unul dintre experții implicați în noul film citat de The Guardian, potrivit Mediafax.

Un specialist în opera lui JRR Tolkien care lucrează la serialul anunțat de Amazon pentru a adapta ”The Lord of the Rings” susține că platforma online nu a primit acceptul moștenitorilor scriitorului să folosească o bună parte din intriga celebrei povești.

Amazon a devansat Netflix în noiembrie 2017 și a încheiat o înțelegere în valoare de 250 de milioane de dolari cu deținătorii drepturilor pentru opera lui Tolkien. Potrivit primelor informații, Amazon ar cheltui 1 miliard de dolari pentru a transforma povestea într-un serial, iar un oficial din cadrul companiei, Sharon Tal Yguado, șeful de programe, a promis deja o “nouă călătorie epică în Pământul de Mijloc”.

Acum, Tom Shippey, specialistul care coordonează dezvoltarea serialului a dezvăluit pentru site-ul german Deutsche Tolkien faptul că deținătorii drepturilor, HarperCollins și Warner Bros, nu au permis serialului să abordeze altă perioadă decât A Doua Eră a Pământului de Mijloc. Asta înseamnă că adaptarea de la Amazon nu se va suprapune deloc cu evenimentele din Cea de-a treia Eră, care au fost transpuse pe ecran de Peter Jackson în trilogia premiată cu Oscar și nici cu momentul în care Frodo Baggins distruge inelul.

A Doua Eră durează 3.441 de ani și începe după izgonirea lordului întunecat Morgoth pentru a se încheia cu prima cădere a lui Sauron, slujitorul lui Morgoth și principalul personaj negativ din ”The Lord of the Rings, at the hands”.

Shippey spune că producția de la Amazon “are mână relativ liberă” să adauge amănunte în poveste pentru că Tolkien nu a detaliat A Doua Epoca în completările sale ori în ”Unfinished Tales/ Povestiri neterminate”, colecția de texte publicată postum, în 1980. Dar specialistul insistă că e “un pic un teren minat- pentru că trebuie să fii foarte atent. Moștenitorii au insistat că principalele elemente ale Celei de-a Doua Epoci să nu fie modificate“. Sauron invadează Eriador, este respins de o expediție din Númenór, și se întoarce în Númenor. Acolo îi convinge pe localnici să rupă interdicția din Valar. Toate acestea, firul istoriei, trebuie să rămână neschimbat.

“Dar poți adăuga noi personaje și poți pune o mulțime de întrebări, cum ar fi Ce a făcut Sauron între timp? Unde s-a dus după înfrângerea lui Morgoth? Teoretic, Amazon poate să răspundă acestor întrebări inventând propria variantă din moment de Tolkien nu a descris nimic. Dar nu trebuie să contrazică ceea ce a scris Tolkien în alte părți. Asta trebuie să aibă grijă Amazon. Trebuie să rămână canonică, e imposibil să schimbi granițele stabilite de Tolkien. E nevoie să rămânem «tolkienieni»”, a arătat expertul.

Deținătorii drepturilor pentru opera lui Tolkien au refuzat să confirme sau să infirme afirmațiile făcute de Shippey.

Serialul ”Lord of the Rings”, de la Amazon este programat să intre în producție în 2020. Încă nu a fost anunțată data exactă la care ar începe filmările, dar Shippey a dezvăluit că ar urma să aibă 22 de episoade.