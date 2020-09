Noua realitate a sistemului educațional romanesc

Noua realitate a sistemului educațional românesc, impusă de pandemia de coronavirus, generează provocări serioase, atât pentru profesori, cât și pentru elevi și părinți. Învățarea hibridă, prin folosirea tehnologiilor digitale în acest proces, este una dintre soluțiile discutate de participanții la o conferință de specialitate. Printre problemele ridicate se numără lipsa condițiilor tehnice și a unui laptop funcțional, dar și reticența copiilor la noutăți și nemulțumirea părinților.

Reporter: Adriana Turea - Directorul Liceului ,,Varlaam“ din Iaşi, Adrian Timofti, spune că în această perioadă este important ca profesorii să afle cum învață mai bine elevii de acasă și să vină cu un program atractiv. De asemenea, directorul Şcolii ,,Andrei Șaguna“ din Deva, Laura Nicoară, școală ce a primit de șase ori consecutiv titlu de ,,Şcoală europeană“ - este de părere că pregătirea pentru mentalitatea deschisă în educație este importantă pentru schimbarea pe termen lung, potrivit romania-actualitati.ro.

Laura Nicoară: Cum facem să privim tot acest an cu o mentalitate deschisă? Instrumentul e foarte simplu. Încercați să puneți pe hârtie și să scrieți pe două coloane, pe partea stângă ce aș face sau ce am face dacă am avea mentalitate închisă și pe partea dreaptă, ce ați face sau ce ai face dacă ești doar la clasa ta, dacă aș privi tot acest an cu o mentalitate deschisă. Reporter: Directorul Liceului ,,Iulia Hașdeu“ din Capitală, Niculina Filat, a observat presiunea din partea părinților ca totul să meargă perfect și spune cum au procedat în liceul pe care îl conduce.

Niculina Filat: Am reușit să creăm un cont pe sală, pentru a evita pierderea de timp, de logare și delogare a fiecărui profesor, în funcție de materia pe care o avea. În săli, efectiv, săptămâna aceasta a fost instruit câte un elev din fiecare sală, la prima oră deschide întâlnirea și practic, ea rămâne această întâlnire până la finalul programului, iar profesorul practic intră în clasă, găsește elevii, jumătate de clasă în sală, cealaltă jumătate sunt deja conectați pe tabla interactivă.