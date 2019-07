Noua recolta scade prețul graului rusesc

Preţul grâului rusesc a scăzut, săptămâna trecută, odată cu sosirea pe piaţă a noii recolte, în pofida riscurilor generate de valul de căldură din luna iunie, au declarat, luni, mai mulţi analişti intervievaţi de Reuters potrivit Agerpres.

Preţul grâului din noua recoltă cu un conţinut de proteine de 12,5% era de 193 de dolari pe tonă Free On Board (FOB) la finele săptămânii trecute, cu doi dolari mai puţin decât în săptămâna anterioară, susţine firma de consultanţă IKAR. O altă firmă rusească de consultanţă, SovEcon, susţine că preţul FOB al grâului cu livrare în luna iulie a scăzut cu cinci dolari până la 193 de dolari/tonă.



În acest an, recoltatul cerealelor în Rusia a început mai devreme decât anul trecut din cauza vremii secetoase din mai multe regiuni. Până la data de 5 iulie 2019, fermierii ruşi au recoltat 19,3 milioane tone de cereale la o producţie medie de 4,06 tone la hectar. Randamentele la hectar sunt mai mari decât în urmă cu un an dar sub estimările iniţiale ale unor analişti.



Tot din cauza sosirii pe piaţă a noii recolte au scăzut şi preţurile interne. Astfel, preţurile pentru grâul de categoria a treia au scăzut cu 250 de ruble, până la 10.825 de ruble (170 de dolari) pe tonă la finele săptămânii trecute în partea europeană a Rusiei, însă este vorba de preţuri franco-fabrica, care nu includ şi costurile de livrare.



Potrivit analiştilor de la SovEcon, în sezonul 2018/2019 Rusia, a exportat 42,6 milioane tone de cereale, dintre care 35,2 milioane tone de grâu.



Aceeaşi firmă de consultanţă susţine că, în primele patru zile ale sezonului 2019/2020, Rusia a exportat 36.000 de tone de grâu, 107.000 de tone de orz şi 31.000 de tone de porumb. Pentru întreaga lună iulie, firma de consultanţă mizează pe exportul a 4,1 milioane tone de cereale.