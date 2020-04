Noua Zeelanda face marele anunț: am eliminat coronavirusul

Noua Zeelandă a anunţat luni că a „eliminat” coronavirusul, deoarece ţara a anunţat reducerea restricţiilor de la „nivelul patru” la „nivelul trei” şi ultimele cifre au ajuns la un nivel apropiat de zero, scrie CNN.

Noua Zeelandă a raportat un nou caz de infectare, patru „cazuri probabile" şi un nou deces, informează Mediafax.

Ashley Bloomfield, directorul al sistemului medical din Noua Zeelandă, a declarat că numărul scăzut „ne dă încredere că ne-am atins obiectivul de a elimina virusul, ceea ce nu a însemnat niciodată zero cazuri, ci să ştim de unde provin cazurile noastre”.

El a adăugat: „Scopul nostru este eliminarea. Şi, din nou, asta nu înseamnă eradicarea, dar înseamnă să ajungem la un număr mic de cazuri, astfel încât să fim capabili să controlăm toate cazurile şi orice focar care ar putea apărea”.

Primul ministru al Noi Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat că noul coronavirusul este „în prezent" eliminat, dar că ţara trebuie să rămână în alertă şi ar putea totuşi să apară cazuri noi.

„Aşa cum am spus eliminarea înseamnă că putem ajunge la zero, dar este posibil să avem un număr mic de cazuri noi. Asta nu înseamnă că am eşuat", a spus ea.

Ardern a spus că în ultima perioadă, numărul de noi cazuri au fost zilnic sub 10.

Potrivit Universităţii Johns Hopkins, Noua Zeelandă are un total de 1.469 de cazuri noi de coronavirus confirmate şi 19 decese.