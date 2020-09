Noul album The Smashing Pumpkins va fi lansat in noiembrie

Următorul album al trupei americane The Smashing Pumpkins va fi intitulat „Cyr” şi va fi lansat în luna noiembrie a acestui an, a anunţat grupul vineri pe Twitter, notează news.ro.

Dublul-album va cuprinde 20 de piese şi urmează să apară pe 27 noiembrie.

În urmă cu câteva săptămâni, trupa a lansat două single-uri, „Cyr” şi „The Colour of Love”, anunţând astfel apariţia discului, care va fi primul în decurs de doi ani.

„Cyr” va fi al 11-lea album de studio al The Smashing Pumpkins, care este formată acum din membrii fondatori Billy Corgan, James Iha şi Jimmy Chamberlin şi chitaristul Jeff Schroeder, vechi colaborator al trupei. D’arcy Wretzky (bas) este singurul membru din formula originală care lipseşte din lineup.

Trupa avea programat pentru anul acesta un turneu amplu, inclusiv trebuia să deschidă concerte Guns N’ Roses pe stadioane, însă pandemia a dus la anularea planurilor.

The Smashing Pumpkins a fost înfiinţată în 1988, în Chicago. Billy Corgan (voce, chitară), James Iha (chitară), D'arcy Wretzky (bas) şi Jimmy Chamberlin (tobe) au făcut parte iniţial din trupă. Grupul a debutat discografic în 1991, cu „Gish”, însă succesul internaţional a venit odată cu „Siamese Dream”, apărut în 1993. De la despărţirea din 2000, trupa, reformată de Corgan cu Jeff Schroeder la chitară şi alţi muzicieni invitaţi, a lansat trei albume, cel mai recent fiind „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” (2018).

Cel mai recent album lansat sub numele The Smashing Pumpkins în lineup-ul original este „Machina/ The Machines of God” şi datează din 2000. D’arcy Wretzky (bas) apare pe o parte din acest album, ea hotărând să părăsească trupa în timpul înregistrărilor, în toamna lui 1999.