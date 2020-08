Noul an scolar. Directorul celui mai mare liceu din Timisoara, despre un scenariu fericit: "Nu mai poate fi vorba de cursuri care incep la ora 8.00"

Directorii scolilor din Romania fac scenarii pentru inceputul noului an scolar. In cazul celui mai mari scoli din Timisoara, care are peste 2.400 de elevi, conducerea scolii lucreaza pe un scenariu in care toate orele se tin la scoala, dar elevii merg la cursuri "etapizat". "Nu mai poate fi vorba de cursuri care incep la ora 8.00", sustine directorul Colegiului National Banatean din Timisoara.