Noul clasament FIFA. Pe ce loc a ajuns nationala Romaniei

echipa nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a coborat de pe locul 25 pe locul 27, cu un total de 1.497 de puncte, in clasamentului FIFA/Coca-Cola, dat publicitatii astazi. Adversarele tricolorilor din grupa preliminara pentru Euro-2020, ocupa urmatoarele pozitii: locul 7, in urcare de pe 9, Spania (1.617 puncte); locul 17, in coborare de pe locul 14, Suedia (1.558 de puncte); locul 47, in urcare de pe 50, Norvegia (1.429 de puncte); locul 107, in coborare de pe locul 102, Insulele Feroe (1.200 de puncte); locul 181, in coborare de pe 180, Malta (939 de puncte). Interes imens pentru Euro 2020. Numar-record de cereri de bilete în prima ora dupa punerea în vanzare Pe podiumul ierarhiei nu exista nicio modificare. Belgia a ram ...