Noul clasament WTA a fost facut public. Pe ce pozitie se afla acum Simona Halep

Un nou clasament mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) a fost dat publicitatii astazi. Simona Halep ocupa in continuare locul al doilea in clasamentul WTA, la 185 de puncte de liderul Naomi Osaka. Halep are un avans de 137 de puncte fata de a treia clasata, cehoaica Petra Kvitova, care are 65 de puncte in plus fata de a patra clasata, compatrioata sa Karolina Pliskova. Simona Halep, la plecarea in Franta: Ne dorim sa castigam la simplu ca sa nu cream emotii Romania are alte trei jucatoare in top 100, Mihaela Buzarnescu pe 30 (a urcat o pozitie fata de saptamana trecuta), Irina-Camelia Begu pe 83 (a coborat un loc) si Sorana Cirstea, pe 99 (urcare de patru locuri). Franta, adversar ...