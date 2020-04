Studiul a fost realizat de profesorul Li Lanjuan și colegii de la Universitatea Zhejiang din Hangzhou, China și publicat într-o lucrare revizuită de la egal la egal, publicată duminică pe site-ul medRxiv.org. SARS-CoV-2 a dezvoltat diferite tulpini în diferite părți ale lumii, ceea ce pune dificultăți în găsirea unei vindecări generale, spun cercetătorii citați de […] The post Noul coronavirus a avut cel puțin 30 de mutații (Jerusalem Post) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.