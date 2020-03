Noul coronavirus are potentialul de a impune ajustarea situatiilor financiare (Deloitte)

COVID-19 se consideră un eveniment ulterior semnificativ care are potenţialul de a impune ajustarea situaţiilor financiare, se arată într-o analiză realizată de Corina Dimitriu, partener Audit, şi Alexandra Smedoiu, partener Servicii Fiscale, Deloitte România potrivit Agerpres.

Potrivit opiniei acestora, evenimentele recente au multiple implicaţii în raportările financiare ale societăţilor, în mod special pentru cele care au legături economice cu zonele afectate. Societăţile care se aprovizionează sau care au piaţă de desfacere în zonele afectate, cele care sunt finanţate sau finanţează societăţi aflate în zone afectate se confruntă cu provocări multiple care ţin de continuitatea activităţii, precum şi de estimarea şi reflectarea acestor potenţiale efecte în situaţiile financiare.Din punctul de vedere al situaţiilor financiare, COVID-19 se consideră un eveniment ulterior semnificativ, care are potenţialul de a impune ajustarea situaţiilor financiare aferente anului 2019, în funcţie de anumite criterii."Eveniment care nu ajustează cifrele din situaţiile financiare. Pentru cele mai multe societăţi din România pentru care anul financiar se încheie la 31 decembrie 2019, COVID-19 este un eveniment ulterior care nu ajustează cifrele din situaţiile financiare (IAS 10; OMF 1802, articolele 72-74). Astfel, rezultatele financiare pe 2019 nu vor fi influenţate de acest eveniment, dar, la întocmirea situaţiilor financiare, societăţile trebuie să includă în nota de evenimente ulterioare, precum şi în raportul administratorilor, analiza incertitudinilor şi riscurilor la care este expusă societatea în perioada următoare", se menţionează în comunicat.În aceste condiţii, se recomandă societăţilor să ia în considerare probleme potenţiale, cum ar fi pierderea clienţilor sau scăderea traficului acestora în unităţile de desfacere, impactul asupra lanţului de distribuţie şi întârzieri sau întreruperi în aprovizionare şi întârzieri de producţie sau limitări ale acesteia. Totodată, trebuie să se ia în calcul impactul asupra capitalului uman, măsurile de siguranţă suplimentare care se impun şi impactul acestora asupra producţiei. Nu trebuie neglijat nici riscul de pierdere a unor contracte semnificative, care poate duce la închideri ale unităţilor de producţie, ale magazinelor sau instalaţiilor, dar nici riscul de penalităţi aferente neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.Potrivit analizei, în cazul în care continuitatea activităţii societăţii este afectată, COVID-19 este considerat un eveniment semnificativ care ajustează situaţiile financiare.Implicaţiile fiscale ale tuturor aspectelor semnalate trebuie, de asemenea, luate în calcul, împreună cu posibilitatea de a aplica măsuri de înlesnire a obligaţiilor de plată."Eveniment ulterior care ajustează cifrele din situaţiile financiare. Pentru societăţile care au un an financiar diferit de anul calendaristic, după apariţia COVID-19, acesta este considerat un eveniment ulterior care ajustează cifrele în situaţiile financiare. De asemenea, implicaţiile contabile pot fi semnificative pentru situaţiile financiare interimare aferente trimestrului I 2020 sau ulterior acestei date", precizează sursa citată.Printre ariile în care pot apărea ajustări în situaţiile financiare se numără provizioanele asupra activelor corporale şi necorporale, provizioanele pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale sau provizioane pentru plăţi compensatorii. În plus, pot interveni ajustări în analiza riscurilor acoperite de poliţele de asigurări şi în cazul împrumuturilor de la bănci - condiţiile de prelungire, precum şi gradul de îndeplinire a condiţiilor impuse prin contracte.Totodată, situaţia cauzată de pandemie poate determina necesitatea înregistrării de ajustări de valoare asupra stocurilor, soldurilor de la clienţi, împrumuturilor acordate şi investiţiilor, iar monitorizarea situaţiei economice şi estimarea implicaţiilor asupra continuităţii activităţii companiei devin prioritare. Şi în acest caz trebuie să se ţină cont de implicaţiile fiscale aferente situaţiilor nou apărute şi să se analizeze oportunitatea aplicării de măsuri privind înlesniri la plată.Conform opiniei, COVID-19 este o situaţie particulară care necesită o atenţie sporită, astfel încât se recomandă prudenţă şi o analiză cât mai detaliată în întocmirea situaţiilor financiare.