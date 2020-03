Noul coronavirus, o provocare si pentru serviciile de informatii

Noul coronavirus bulversează de asemenea lumea serviciilor de informaţii occidentale, a căror vigilenţă se dublează - în contextul unui Internet supraîncărcat -, iar serviciile de spipnaj se redimensionează în faţa unor ameninţări multiforme, în timp ce Guvernele se concentrează doar asupra epidemiei, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pe măsură ce lumea se închide pentru a opri răspândirea covid-19, serviciile se spionaj se confruntă cu o dublă problematică. Ele sunt constrânse la o importantă reorganizare, în vederea evitării răspândirii bolii în rândul lor şi asistă, totodată, la o creştere masivă a volumelor schimburlor pe Internet - conţinuturi oficiale sau neoficiale, confidenţiale sau deschise, exacte sau false. Între dizinformarea organizată şi atacuri cibernetice sub toate formele, serviciile de informaţii veghează atent, organizând alternanţa echipelor la sedii. În jargonul militar, acest lucru se numeşte ”mod degradat”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Mesageriile serviciilor militare de informaţii sunt suficient de cifrate pentru a fi folosite de la domiciliul agenţilor, declară penttru AFP un fost membru al serviciilor franceze externe (DGSE). Însă ele nu permit accesul la bazele de date cele mai sensibile. ”Există o continuitate în câmpul muncii, însă informaţia strategică va fi neapărat mai uşoară”, rezumă el. În Statele Unite, situaţia este asemănătoare, declară pentru AFP Brian Perkins, un cercetător de la Fondation Jamestown din Washington şi totodată un fost analist în Marina americană (US Navy). Se adaugă însă o capcană suplimentară - pilonul me ...