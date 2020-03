Noul coronavirus prabușește economia Chinei - Cel mai semnificativ declin al producției industriale din ultimii 30 de ani

China a înregistrat în ultimele două luni cel mai semnificativ declin al producției industriale din ultimii 30 de ani, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) şi măsurile stricte luate pentru a ţine sub control răspândirea virusului au perturbat semnificativ a doua mare economie mondială, transmite Reuters potrivit Agerpres.



Investiţiile urbane şi vânzările de retail au scăzut de asemenea semnificativ, a anunţat luni Institutul de Statistică, sporind temerile că epidemia ar putea reduce la jumătate creşterea economiei chineze în primul trimestru din 2020.



Producţia industrială a Chinei a scăzut peste aşteptări, cu 13,5%, în perioada ianuarie-februarie 2020, comparativ cu primele două luni din 2019, cel mai redus nivel din ianuarie 1990, când Reuters a început publicarea datelor. În decembrie, producţia industrială a crescut cu 6,9%.



Vânzările de retail s-au diminuat cu 20,5%, faţă de un avans de 0,8% previzionat de analişti şi o creştere de 8% în decembrie, după ce consumatorii au evitat locurile aglomerate, cum ar fi mall-urile, restaurantele şi cinematografele.



Impactul epidemiei este sub control şi doar pe termen scurt, iar autorităţile vor întări măsurile de sprijin, pentru a atenua impactul şi a restabili creşterea activităţii economice, se arată în comunicatul Institutului de Statistică.



Exporturile Chinei au scăzut cu 17,2% în primele două luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2019, iar analiştii avertizează că activitatea fabricilor ar putea să nu revină la normal până în aprilie, în tip ce redresarea încrederii consumatorilor va dura şi mai mult.



Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteaptă la o creştere cu 3,5% a economiei chineze în primul trimestru din 2020, de la 6% în precedentele trei luni, unii economişti avertizând că ar putea urma o recesiune.



Pe ansamblul acestui an, PIB-ul Chinei ar urma să încetinească la 5,4%, ceea ce ar reprezenta cel mai lent ritm de creştere din 1990