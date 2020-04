Noul decret prezidențial: Cate persoane pot participa la slujbele religioase

Decretul prezidențial de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență, semnat marți președintele Klaus Iohannis, nu mai limitează la 8 persoane numărul celor care pot participa la slujbele religioase, inclusiv cununii, înmormântări, botez. Actul prevede că, în această privință, se vor respecta “normele canonice”. “Slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial în România pot oficia în The post Noul decret prezidențial: Câte persoane pot participa la slujbele religioase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.