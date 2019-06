Noul grup politic centrist a fost redenumit 'Renew Europe', anunta Guy Verhofstadt

Grupul politic centrist din Parlamentul European (PE) la care au aderat eurodeputaţii francezi pro-Macron a fost redenumit 'Renew Europe', o formulă care nu mai conţine termenul de 'liberal', pentru a evita conotaţiile acestuia în Franţa, transmite AFP potrivit Agerpres

Cei 21 de deputaţi francezi aleşi în mai în Parlamentul European pe lista 'Renaissance' ('Renaşterea') formează cea mai mare delegaţie din cadrul viitorului grup, care va avea peste 100 de membri şi va fi cel de-al treilea ca mărime, după cel al Partidului Popular European (PPE) şi cel al social-democraţilor (S&D).Noul grup este construit pe bazele celui al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), prezidat de fostul prim-ministru belgian Guy Verhofstadt, un susţinător declarat al ambiţiilor europene ale preşedintelui francez Emmanuel Macron.'Noul nostru grup în Parlamentul European a ales un nou nume: Renew Europe', a anunţat Guy Verhofstadt miercuri pe Twitter, salutând apariţia unei formaţiune 'mai puternice ca oricând'.Noua denumire 'ar trebui să le dea satisfacţie noilor noştri parteneri francezi', a reacţionat eurodeputatul liberal-democrat britanic Chris Davis, a cărui delegaţie va fi a doua cea mai numeroasă în grup. 'Însă mulţi dintre noi vor continua să-l numească 'grupul liberal'', a adăugat el, maliţios.'Renew Europe' va ocupa o poziţie 'balama' în PE, după ce grupul popular şi cel social-democrat au pierdut, în urma recentelor alegeri, capacitatea istorică de a forma o majoritate în doi.Deputaţii francezi din grup mizează să deţină rolurile principale, sub conducerea lui Nathalie Loiseau, fost ministru şi candidată la preşedinţia acestuia, ce urmează să fie decisă pe 18 sau 19 iunie.Candidatura sa pare firească având în vedere numărul de deputaţi aduşi de lista sa, dar poziţia lui Nathalie Loiseau pare fragilizată după ce în presă au apărut declaraţiile sale făcute 'off the record' unor jurnalişti la Bruxelles.Criticile sale faţă de candidatul PPE la preşedinţia Comisiei Europene, Manfred Weber, calificat drept 'ectoplasmă', dar mai ales faţă de membri ai ALDE, nu erau destinate publicării.Ele au fost însă relatate de cotidianul belgian Le Soir, apoi şi în alte publicaţii, provocând nemulţumiri.Într-un mesaj adresat colegilor săi şi văzut de AFP, Nathalie Loiseau afirmă că 'nu recunoaşte' declaraţiile ce îi sunt atribuite şi în care spunea că 'totul este de făcut' în acest grup obişnuit să joace roluri secundare în PE.'Ea nu arată nicio calitate umană pentru jobul acesta, nici măcar un minimum de simţ al diplomaţiei', a criticat o sursă din interiorul grupului.Potrivit acesteia, candidatura lui Nathalie Loiseau la preşedinţia grupului nu este compromisă, dar fostul ministru francez ar putea fi determinat să facă mai multe concesii în ce priveşte împărţirea funcţiilor, mai ales a celor de preşedinţi ai comisiilor din PE.