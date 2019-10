Noul Guvern, varianta Iohannis

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sa admitem ca joi motiunea de cenzura trece. Ceea ce nu inseamna ca automat se formeaza un nou Guvern. Echipa care a mai ramas din Cabinetul Dancila mai poate supravietui in terapie intensiva pana dupa alegerile prezidentiale. Dar ar putea demisiona. Sau Klaus Iohannis s-ar putea grabi sa formeze un nou Guvern, cat timp are certitudinea mandatului aflat in curs. Cum va proceda el in oricare dintre variantele posibile, care se vor implini la capatul primului sau mandat sau a inceputul mandatului urmator, daca va castiga alegerile? Punct psihologic PNL. La incalziri Obiectivul lui Klaus Iohannis va fi din capul locului un Guvern non-PSD. Cine se amageste ca mai exista vreun scenariu prin care aces ...