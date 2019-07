Noul ministru de Interne a bagat șefii de arme in ședința: 'Am stabilit lucruri care ma deranjeaza și pe care nu le accept'

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a declarat joi, într-o conferință de presă, că după preluarea portofoliului a avut o ședință cu șefii de arme, cărora le-a transmis că prioritatea sa este siguranța cetățeanului. Totodată, el le-a comunicat acestora lucrurile care îl deranjează și pe care nu le acceptă.

„După ședința de guvern, am avut circa o oră jumătate o întâlnire cu șefii de arme. La această întâlnire, am încercat să vedem care sunt modalitățile de lucru. (...) Am avut câteva lucruri pe care am ținut neapărat să i le comunic. În primul rând, prioritatea zero pentru mine este siguranța cetățeanului. Am stabilit modalitatea de lucru, instalând respectul reciproc. (...) De asemenea, am stabilit lucruri care mă deranjează și pe care nu le accept. Vorbesc despre adevăr și despre minciună. Aici trebuie să se instaleze adevărul, pentru că numai așa putem să luăm măsuri în cunoștință de cauză. Le-am spus că nu vreau ca la ușa mea să vină toți comandații de arme în fiecare dimineață. Le-am comunicat că o să mă duc eu la toate structurile MAI și o să analizez cu celeritate toate problemele pe care le au”, a spus Moga, în prima conferință de presă, după instalarea în funcție.