Noul ministru de Interne, declaratie transanta: NU vreau sa vad romani batuti pe strada

Nicolae Moga le-a transmis jandarmilor ca nu-si doreste sa mai vada romani batuti pe strada, daca acestia respecta legea. Totodata, noul ministru de Interne le-a transmis angajatilor MAI ca nu va colabora cu ei daca mint sau nu-si fac datoria impusa de lege. Seful Politiei Romane a fost bagat in sedinta de noul ministru de Interne "Referitor la 10 august: a fost un eveniment nefericit, cu mai multe elemente. Ca ministru de Interne, eu cer ca niciun cetatean roman sa nu mai fie batut de un jandarm, daca respecta legea. De asemenea, nu doresc ca niciun jandarm sa fie umilit sau batut de protestatari. Trebuie stabilit ce mod de lucru vrem sa urmam: ne place ceea ce vedem in UE si in SUA, atunci vom ...