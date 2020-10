Noul prefect al judetului Constanta a depus juramantul. Silviu Cosa spune ca este pregatit sa managerieze criza generata de Covid 19

Silviu Iulian Coșa este noul prefect al județului Constanța. El îl înlocuiește pe George Niculescu care va candida la alegerile parlamentare pe lista PNL

Coșa a depus ieri jurământul

Actualul reprezentant al Guvernului are 50 de ani, este finanțist, funcționar public și fost membru PNL

Potrivit ultimei declarații de avere de pe portalul ANI, Coșa deține un apartament în municipiul Constanța, cumpărat în credit ipotecar

Prefectul are de achitat și două credite, scadente în 2022, respectiv 2026

Apartament cumpărat prin credit ipotecar și două credite

Silviu Iulian Coșa este noul prefect al județului Constanța. El îl înlocuiește pe George Niculescu care va candida la alegerile parlamentare pe lista PNL.Coșa a depus ieri jurământul iar ulterior a făcut și câteva declarații: "Sunt funcţionar public şi am fost mereu acolo unde a fost nevoie de mine. Vreau să mă ocup în principal de siguranța cetățeanului.Am terminat facultatea de Științe Economice de la Universitatea Ovidius, un master tot în economie, sunt funcţionar public şi din 2003 în funcţie de conducere. Am reuşit să fac faţă mereu în situații extreme.Am 50 de ani. Mă recomandă experienţa managerială în functie publică, de 17 ani", a declarat acesta.Coșa a fost membru PNL din 1992 și până în urmă cu o săptămână.Numele acestuia a mai fost vehiculat și în 2014 pentru a prelua funcția de prefect.Întrebat fiind dacă este pregătit să facă față situației pandemice, Silviu Coșa a precizat că împreună cu echipa de la Prefectură se va îngriji îndeaproape pentru a ține sub control pandemia.Potrivit ultimei declarații de avere de pe portalul ANI, datată 2018, Coșa deține un apartament în municipiul Constanța, cumpărat în credit ipotecar.Prefectul are de achitat și două credite, scadente în 2022, respectiv 2026.Veniturile încasate de la DGPF au fost în ultimul an fiscal de 77.800 de lei, vezi secțiunea “documente”.Declarația de interese a actualului prefect nu conține nicio mențiune.