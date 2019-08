Noul prefect de Olt, in pelerinaj la casa lui Gh. Dinca: Vreau sa mi se intipareasca in minte acest loc

Angela Nicolae, noul prefect al judetului Olt, a venit, sambata, in Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, si a facut declaratii de neinteles: "Vreau sa mi se intipareasca foarte bine in minte acest loc", a spus ea, precizand insa ca nu a luat masuri, fiind in functie de numai trei zile.