Noul premier al Marii Britanii, declaratii de ultima ora: Poporul s-a saturat sa astepte

Boris Johnson a avut cuvinte de lauda la adresa fostului premier britanic Theresa May. Acesta a mai spus ca e sigur ca Marea Britanie va gasi o solutie pentru a putea parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie. S-au incins spiritele in Regatul unit dupa ce Boris Johnson a preluat mandatul de premier. Fortele de ordine au fost nevoite sa intervina- VIDEO „Poporul britanic s-a saturat sa astepte si a venit vremea sa actionam, sa avem o conducere puternica. Slujba mea este sa va servesc pe voi", a spus el in primul discurs dupa investirea in functia de premier, potrivit BBC. Boris Johnson a precizat ca va face tot ce tine de el pentru a avea in vedere problemele legate de asistenta sociala si e ...