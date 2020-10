Noul primar al Timișoarei, germanul Dominic Fritz, in auto-izolare

Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că s-a autoizolat și și-a făcut un test Covid-19 după ce luni s-a întâlnit cu o persoană care a fost testată pozitiv marți cu noul coronavirus. ”Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt […] The post Noul primar al Timișoarei, germanul Dominic Fritz, în auto-izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.