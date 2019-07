Noul sarcofag de la Cernobil care acopera reactorul avariat in urma exploziei

Sarcofag Cernobil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Cernobil a fost prezentat noul sarcofag care acopera reactorul avariat in urma exploziei din 1986. Acesta inlocuieste mantia din beton, construita dupa catastrofa nucleara. Lucrarea, care are o structura de otel, cantareste 36 de mii de tone, si este cea mai mare structura mobila facuta pe pamant. Intregul proiect a costat peste doua miliarde de euro si a durat 9 ani. Noul sarcofag este o realizare remarcabila a ingineriei si are o anvergura imensa. Cu o inaltime de 109 metri si o lungime de 257 de metri, este cea mai mare structura mobila din metal din intreaga lume. Conceput in forma de cupola si ridicat pe structura metalica, este menit sa previna o noua catastrofa nucleara in urmatorul seco ...