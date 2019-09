Noul serial 'Lord of The Rings' va fi filmat in Noua Zeelanda

Noul serial "Stăpânul Inelelor/ Lord of The Rings" va fi filmat în Noua Zeelandă, a anunţat, miercuri, compania Amazon, iar aceasta ar putea fi cea mai costisitoare producţie de televiziune realizată până în prezent, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Este vorba despre un serial care va explora poveşti scrise de J. R. R. Tolkien, a cărui acţiune o precedă pe cea din volumul "Frăţia Inelului", prima parte din celebra trilogie "Stăpânul Inelelor".

Amazon a cumpărat drepturile TV pentru cărţile lui Tolkien în urmă cu doi ani.

Romanele "Stăpânul Inelelor/ The Lord of the Rings" au stat la baza celor trei filme "Stăpânul Inelelor", care au fost turnate tot în Noua Zeelandă, sub bagheta regizorală a lui Peter Jackson, şi au fost lansate de New Line Cinema între 2001 şi 2003. Trilogia "Stăpânul Inelelor" a adus încasări de trei miliarde de dolari la nivel mondial, fără vânzările de DVD-uri, şi a obţinut 17 premii Oscar.

Preproducţia pentru acest nou serial a început deja, iar producţia va debuta în Auckland, cel mai mare oraş din Noua Zeelandă, în următoarele luni, potrivit unui comunicat al companiei Amazon.

Şi trilogia "The Hobbit", a cărei acţiune a precedat-o pe cea din "Lord of The Rings", a fost filmată de Jackson tot în Noua Zeelandă.

Noul serial va contribui la impulsionarea economiei Noii Zeelande şi la crearea de noi locuri de muncă şi ar putea deveni cea mai scumpă producţie TV din istorie.