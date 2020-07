Nouriel Roubini: Cea mai mare problema a Romaniei e ca i-au plecat „creierele”

Economistul Nouriel Roubini afirmă că una dintre provocările unei ţări ca România este că au plecat “creierele”, recomandarea sa fiind ca statul să investească mai mult în capitalul uman care există încă în ţară. Din punctul său de vedere, România poate face mult mai multe reforme structurale, reforme instituţionale, reforme judiciare şi de alte feluri. […] The post Nouriel Roubini: Cea mai mare problemă a României e că i-au plecat „creierele” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.