Noutati despre Catedrala Notre-Dame: Va fi construit un naos provizoriu

Un naos provizoriu, cu o lungime de 55 de metri, va fi construit in apropiere de Catedrala Notre-Dame din Paris, a anuntat Martin Hirsch, actualul director general al departamentului de Asistenta publica - Spitale din capitala franceza. Dupa cum a promis pe 16 aprilie, la o zi dupa incediul care a distrus partial Catedrala Notre-Dame, Martin Hirsch a anuntat construirea unei structuri temporare in proximitatea monumentului. Edificiul, cu o lungime de 55 de metri, 13,5 metri latime si 16 metri inaltime, va fi realizat din lemn de arhitecta Anne Démians. In ceea ce priveste noua constructie, un proiect pe termen determinat a fost propus in cea de-a doua zi de dupa incendiul care a distrus structu ...