Noutati in dosarul fraudei cu fonduri europene. Un consilier APIA si un secretar de comuna din judetul Constanta, condamnati

Soluţia instanţei

Tribunalul Constanţa s-a pronunţat în dosarul în care un consilier APIA şi secretarul comunei Ciobanu erau cercetaţi pentru infracţiuni cu fonduri din bugetul Uniunii Europene.Decizia magistraţilor a fost luată pe 8 mai 2019, la 5 ani după ce aceştia au fost trimişi în judecată. Decizia instanţei nu este definitivă. Inculpaţi în acest dosar suntsecretarul comunei Ciobanu la momentul comiterii faptei,consilier APIA, precum şişiAstfel, Marian Vrânceanu a primit o condamnare de un an, nouă luni şi zece zile de închisoare cu suspendare, în timp ce Ionuţ Valentin Mihai a primit o condamnare de trei ani şi zece luni cu executare. Adrian Iacobescu a primit o condamnare de un an şi nouă luni cu suspendare, Claudiu Iacobescu a fost condamnat la doi ani şi patru luni cu suspendare, iar Răzvan Alexandru Ionescu a fost condamnat la şapte ani cu executare.Tribunalul îl condamnă pe inculpatulla pedeapsa de patru luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri, la pedeapsa de un an închisoare pentru complicitate la infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, la pedeapsa de şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), la pedeapsa de trei luni de închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, la pedeapsa de trei luni de închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, la pedeapsa de şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea, la pedeapsa de şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de un an de închisoare, la care se adaugă nouă luni şi zece zile închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de doi ani şi patru luni e închisoare), urmând ca inculpatul Vrânceanu Marian să execute în final un an, nouă luni şi zece zile de închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.De asemenea, instanţa îl condamnă pe inculpatulla pedeapsa de şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (patru acte materiale, la pedeapsa de trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (16 acte materiale, la pedeapsa de un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului, la pedeapsa de un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de trei ani de închisoare, la care se adaugă zece luni de închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de doi ani şi şase luni de închisoare), urmând ca inculpatul Mihai Ionuţ Valentin să execute în final trei ani şi zece luni de închisoare. Inculpatul Mihai Ionuţ Valentin va executa pedeapsa de trei ani şi zece luni de închisoare în regim de detenţie.Reamintim că, în anul 2013, inculpatul Mihai Ionuţ Valentin, consilier în cadrul APIA - Centrul judeţean Constanţa, ar fi folosit la instituţia la care lucra două înscrisuri falsificate, din care rezulta că soţia sa ar exploata o suprafaţă agricolă mai mare decât în realitate, cu efectul obţinerii pe această cale, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Solicitarea formulată de suspectul D.D. a avut la bază două adeverinţe datate 30.05.2013, din care rezulta că fermiera ar fi exploatat o suprafaţă suplimentară de 63,49 ha şi 03.07.2013 - în total 175,02 ha. În baza înscrisurilor depuse la dosarul fermierei, APIA ar fi virat în contul acesteia subvenţii aferente suprafeţei de 175 ha.Cele două adeverinţe în care s-au atestat împrejurări neadevărate au fost întocmite de inculpatul Vrânceanu Marian, în calitate de secretar al comunei Ciobanu, jud. Constanţa. Apoi, cele două acte falsificate au fost încredinţate inculpatului Mihai Ionuţ Valentin care, la rândul lui, le-a folosit la APIA - Centrul Local Hârşova, pentru a obţine pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.„Dosar nr. 8357/118/2014 Hot./08.05.2019. Condamnă pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (26 acte materiale) În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 320 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale.În baza art. 181 alin. 1 şi 3 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (16 acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale).În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 29 alin. 1 lit b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (trei acte materiale).În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 367 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă 2 ani închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 6 închisoare), urmând ca inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru să execute în final 7 (şapte) ani închisoare, pedeapsa complementară de 2 ani privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. şi pedeapsa accesorie privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 60 C.pen. Inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare în regim de detenţie În baza art. 72 C.pen.Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru perioada reţinerii preventive din data de 16.09.2014 şi a arestului preventive de la 16.09.2014 la 22.09.2014, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 31.10.2014 la 17.08.2015 şi a detenţiei preventive de la 21.09.2017 la 17.10.2017 2. În baza art. 320 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Mihai Ionuţ Valentin la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (4 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale.În baza art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (16 acte materiale) În baza art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului În baza art. 67 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 367 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare la care se adaugă 10 luni închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare), urmând ca inculpatul Mihai Ionuţ Valentin să execute în final 3 (trei) ani şi 10 (zece) luni închisoare, pedeapsa complementară de 2 ani privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. şi pedeapsa accesorie privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale.În baza art. 60 C.pen. Inculpatul Mihai Ionuţ Valentin va executa pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie În baza art. 72 C.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Mihai Ionuţ Valentin perioada detenţiei preventive de la 06.10.2014 la 19.05.2015. 3. În baza art. 320 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Vrânceanu Marian la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Vrânceanu Marian la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea unei complicităţi la infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (2 acte materiale).În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale.În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 326 C.pen. cu aplic. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 320 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 19 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor coroborat cu art. 2 pct. 1 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 367 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare la care se adaugă 9 luni şi 10 zile închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare), urmând ca inculpatul Vrânceanu Marian să execute în final 1 (un) an 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare, pedeapsa complementară de 2 ani privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. şi pedeapsa accesorie privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 91 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Vrânceanu Marian ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Vrânceanu Marian ca pe durata termenului de încercare să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.În baza art. 93 alin. 3 C.pen. rap. la art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 5 C.pen. Inculpatul Vrânceanu Marian va presta pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa sau Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii ori o altă unitate care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Constanţa. În baza art. 96 C.pen. rap. la art. 407 alin. 2 C.pr.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 C.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vrânceanu Marian perioada detenţiei preventive de la 06.10.2014 la 19.05.2015 4. În baza art. 320 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Iacobescu Adrian la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (5 acte materiale) În baza art. 67 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea unei complicităţi la infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (3 acte materiale) În baza art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 367 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 4 luni închisoare la care se adaugă 5 luni închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare), urmând ca inculpatul Iacobescu Adrian să execute în final 1 (un) an şi 9 (nouă) luni închisoare, pedeapsa complementară de 2 ani privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. şi pedeapsa accesorie privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 91 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen.Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Iacobescu Adrian ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Iacobescu Adrian ca pe durata termenului de încercare să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate În baza art. 93 alin. 3 C.pen. rap. la art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 5 C.pen. Inculpatul Iacobescu Adrian va presta pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa sau Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii ori o altă unitate care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Constanţa. În baza art. 96 C.pen. rap. la art. 407 alin. 2 C.pr.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 C.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Iacobescu Adrian perioada detenţiei preventive de la 20.07.2017 la 02.02.2018 5.În baza art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe inculpatul Iacobescu Claudiu la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (3 acte materiale) În baza art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. art. 181 alin. 1 Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 367 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare la care se adaugă 4 luni închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare), urmând ca inculpatul Iacobescu Claudiu să execute în final 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare, pedeapsa complementară de 2 ani privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. şi pedeapsa accesorie privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale.În baza art. 91 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Iacobescu Claudiu ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obligă pe inculpatul Iacobescu Claudiu ca pe durata termenului de încercare să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate În baza art. 93 alin. 3 C.pen. rap. la art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 5 C.pen. Inculpatul Iacobescu Claudiu va presta pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa sau Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii ori o altă unitate care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Constanţa. În baza art. 96 C.pen. rap. la art. 407 alin. 2 C.pr.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.În baza art. 72 C.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Iacobescu Claudiu perioada arestului preventive și a arestului la domiciliu de la 24.02.2015 la 17.06.2015 În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi obligă inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la plata sumei de 558.554,73 lei despăgubiri civile cu majorări de întârziere calculate de la data efectuării plăţii (campaniile 2012 - 2013) şi până la data achitării integrale a debitului principal conform dispoziţiilor art. 120 alin. 1 şi 7 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi obligă, în solidar, inculpaţii Ionescu Răzvan Alexandru şi Iacobescu Adrian la plata sumei de 2.301.272,26 lei despăgubiri civile cu majorări de întârziere calculate de la data efectuării plăţii (campaniile 2011 - 2012 - 2013) şi până la data achitării integrale a debitului principal conform dispoziţiilor art. 120 alin. 1 şi 7 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi obligă, în solidar, inculpaţii Mihai Ionuţ Valentin şi Vrânceanu Marian la plata sumei de 163.370,58 lei despăgubiri civile cu majorări de întârziere calculate de la data efectuării plăţii (campania 2013) şi până la data achitării integrale a debitului principal conform dispoziţiilor art. 120 alin. 1 şi 7 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa nr.113/P/2014 din data de 18.09.2014 privind imobilele ce aparţin inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru, respectiv: asupra imobilului, situat în mun.Constanța, aleea Orhideelor nr.6, bl.U1, sc.C, et.4, ap.58, jud.Constanţa, dobândit ca bun propriu, înaintea căsătoriei, prin actul autentificat sub nr.200/30.08.2004 la BNP Olga Niculescu, precum asupra cotei devălmaşe aparţinând inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru din imobilul situat în mun. Constanţa, str.Dezrobirii nr.135, bl.IV11, sc.A, parter, ap.4, jud. Constanţa, dobândit în timpul căsătoriei cu numita Ionescu Ana, prin actul autentificat sub nr.544/28.03.2011 la BNP Stan Maria. Dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa nr.113/P/2014 din data de 19.09.2014, în vederea garantării confiscării extinse, asupra imobilului situat în mun.Constanţa, staţiunea Mamaia, construcţia C1 - Vilă Turistică P+6-7 E, zona Baza de reparaţii Tic-Tac, apartament B.2.5., jud.Constanţa, intabulată în Cartea Funciară nr.227589-C1-U51, aparţinând numiţilor Iacobescu Aneta şi Iacobescu Constantin, precum şi asupra autoturismului marca BMW X3, înmatriculat sub nr.CT-87-SIR cu serie şasiu WBAPB51040WB46659. Dispune menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa nr.113/P/2014 din data de 10.10.2014, în vederea garantării confiscării extinse, asupra sumelor de 1.350 de euro și 8.792 de lei, identificate cu ocazia efectuării percheziţiei efectuată la domiciliul soţilor Iacobescu Constantin şi Iacobescu Aneta, părinţii inculpatului Iacobescu Adrian. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.05.2019.“

