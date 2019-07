Nu e LINISTE in PNL. Presedintele unei organizatii municipale a DEMISIONAT

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele organizatiei municipale Zalau a PNL, Radu Capilnasiu, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit, ca interimar, seful organizatiei de tineret, Mihai Crisan. Anuntul a fost facut astazi, la Zalau, de catre presedintele organizatiei judete a PNL Salaj, deputatul Lucian Bode, in cadrul unei conferinte de presa la care au fost prezenti fostul si actualul sef al PNL Zalau. "Luind act de demisia domnului Radu Capilnasiu, din functia de presedinte al organizatiei municipale Zalau, in urma consultarilor avute cu Biroul Politic Local, am decis in sedinta de Birou Politic Judetean sa numim un presedinte interimar, la organizatia Zalau, in persoana domnului inginer Mihai Crisan", a declarat Lucian Bode. ...