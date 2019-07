Nu e suficient sa pui PSD cu botul pe labe si sa nu mai muste, trebuie alungat din oras. Poate Alianta USR PLUS sa faca asta? Interviu cu Dacian Ciolos

Europarlamentarii Aliantei 2020 au inceput in forta munca in Parlamentul European, unde Dacian Ciolos a ajuns la conducerea unui grup parlamentar, Renew Europe, un avantaj strategic si pentru Romania. Dar nu e suficient ca lucrurile sa mearga bine la Bruxelles, in tara urmeaza alegeri complicate, iar PLUS si USR inca au de negociat tandemul presedinte/premier pe care il vor propune romanilor.