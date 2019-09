NU este o farsa! Etiopia a plantat 350 de milioane de copaci in 12 ore

etiopia copaci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conducerea Etiopiei a prezentat un raport public cu privire la plantarea a 353 633 660 puieti de arbori, in decurs de 12 ore, in cadrul campaniei „Green Legacy” (Mostenirea verde). Rezultatele acestei campanii pretind la recordul mondial, precedentul fiind fixat in India in anul 2017, cand aproximativ 1,5 mln de voluntari au plantat 66 mln de copaci timp de 12 ore. Aceasta campanie a facut parte din strategia nationala a Etiopiei cu privire la reimpadurire, initiata de prim-ministrul tarii, Abiy Ahmed. Intr-o zi de luni, a fost planificata plantarea a 200 de milioane de copaci in a doua cea mai populata tara din Africa. Au fost indemnati sa participe toti cetatenii si aceasta campanie a fos ...