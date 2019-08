NU este o gluma! Acest tanar a slabit 110 kilograme! Iata cum a reusit sa faca acest lucru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca ti se pare ca 5 kilograme sunt greu de dat jos, inchipuie-ti prin ce greutati a trebuit sa treaca acest barbat, care a scapat de peste 110 kilograme! Luis Trigo, acum in varsta de 30 de ani, avea in 2011 peste 180 de kilograme si 65% grasime corporala. Dupa pierderea jobului de manager, ca urmare a incapacitatii sale de a mai lucra, seri la rand cu fast-food si alcool, inima lui a inceput sa dea semne de slabiciune. A ajuns la spital cu palpitatii cardiace, iar acesta a fost „apelul lui de trezire”: trebuia sa faca ceva! Asa a inceput aventura slabitului pentru Luis, care recunoaste ca nu a fost usoara, nici nu s-a incheiat. Pentru a se transforma in barbatul de acum, cu doar 12% grasime corporala, a ...