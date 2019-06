Nu este o gluma! O insula din Norvegia vrea sa devina prima zona din lume care nu are un fus orar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei 300 de locuitori ai insulei Sommarøy (Insula Verii - N.R.), aflata in nordul Norvegiei, si-au pus in cap sa transforme teritoriul pe care traiesc in prima zona din lume fara fus orar. In Sommarøy, aflata la nord de Cercul Polar, soarele nu apune 69 de zile, de pe 18 mai pana pe 26 iulie, iar noaptea polara dureaza din noiembrie pana in ianuarie. ”Este lumina constant, iar noi actionam in consecinta. In mijlocul noptii, care ar putea fi ora 02.00, poti vedea copii jucand fotbal, oameni vopsindu-si casele sau cosind iarba de pe peluze, iar adolescentii merg sa inoate”, declara Kjell Ove Hveding, localnic, citat de CNN. Insularii s-au adunat pentru a semna o petitie in vederea modificarii statutului in ...