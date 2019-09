NU este o gluma! Un primar din China avea 13 TONE de aur in beci si MILIARDE de bani! Procurorii au ramas socati - VIDEO

aur chinez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii chinezi au descins la locuinta lui Zhang Qi, primarul orasului Ganzhou, China, si au fost socati de descoperirea facuta. Intr-un seif amplasat in subsolul casei, procurorii au gasit 13.5 tone de aur, in lingouri. Mai mult, anchetatorii au numarat mai bine de trei zile suma impresionanta de bani gasita, in alt loc din locuinta. La finalul celor trei zile, suma gasita a totalizat 268 de miliarde de yuani. Primarul Zhang Qi a fost plasat in arest de catre autoritatea chineza care se ocupa de coruptia din interiorul partidului comunist. Qi este acuzat ca a organizat o retea de coruptie iar acum risca pedeapsa cu moartea. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...