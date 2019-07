Nu Halep, ci Kovesi va schimba imaginea tarii. Bonus: De ce sa fi vrut Firea sa fie presedinte, dupa ce a falimentat un oras Interviu

Cum ajung la putere liderii sarlatani, despre care toata lumea stie ca sunt bonomi, unii chiar sarmanti, dar complet incompetenti? E cazul lui Trump in SUA, al lui Boris Johnson in Marea Britanie si, cu un aer mai provincial, e cazul lui Dragnea in Romania care, dupa ce a pus pe butuci Teleormanul, a vrut sa conduca si tara.