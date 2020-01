Nu și-a expus viața privata, dar acum s-a aflat chiar de la ea! Dupa mulți ani de casnicie, Monica Anghel anunța pe toata lumea: „eu cu soțul meu…

Monica Anghel are 46 de ani și este una dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicală din România.

În prezent, artista este căsătorită cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, pe nume Aviv.

Cântăreața mai are un mariaj la activ. Ea a fost măritată cu medicul Andrei Carandino, specialist în chirurgie estetică.

Despre căsnicia ei cu Marian a făcut mărturisiri neașteptate.

„Pentru mine fericirea înseamnă echilibru. Nu există nicio reţetă perfectă şi nu există niciun mariaj perfect. Ce crezi, că eu cu soţul meu nu ne mai certăm? Sau ce crezi, că suntem aşa: „Te rog, dragul meu!, Da, draga mea!” Nu. Ne certăm din diverse, de exemplu, el îmi spune că sunt prea cicălitoare sau că atunci când vrea să vorbească şi el cu Aviv, mă bag şi eu în discuţie şi se enervează…

Şi atunci încep şi eu, că „Da, trebuia să zici aşa, trebuia să faci aşa…”. Şi se enervează şi pleacă… Chestii de genul ăsta. Sau eu mă supăr pe el că îl rog să cumpere ceva şi uită. Nimicuri, nimicuri… Se creează tensiuni, e normal să se creeze, ar fi anormal să nu se creeze tensiuni”, a declarat Monica Anghel.

Cântăreața a făcut dezvăluiri și despre băiețelul ei.

„Ştii cum e, pentru o mamă, copilul ei întotdeauna va fi micuţ. Chiar şi când o să aibă 40 de ani, tot puiuţul meu o să fie. Pentru orice femeie, venirea unui copil este o schimbare în bine, o schimbare majoră, ne responsabilizează maxim, avem pentru ce merge mai departe, avem pentru ce să ne luptăm, avem pentru ce să trăim, avem pentru ce să ne bucurăm şi aşa mai departe. Mi se pare că m-a întrebat o dată cum a ajuns el la mine în burtă, pentru că ştie că burtica mea a fost prima lui căsuţă. Nu i-am răspuns, n-am vrut să-i spun nici că l-a pus barza acolo, am evitat foarte elegant subiectul, l-am luat cu altceva şi am trecut peste pentru că niciodată nu l-am minţit cu nimic, întotdeauna m-am ţinut de cuvânt şi ştie deja lucrurile acestea despre mine şi mi se pare normal ca un părinte să fie corect faţă de copilul lui şi să nu-l mintă şi să se ţină de cuvânt pentru că automat şi copilul va fi la fel faţă de părinte”, a încheiat ea.



Monica Anghel a suferit un accident în urmă cu câteva luni. Artista se afla la călărie, atunci când a facut o manevră nouă, fără supravegherea instructorului.

„Sunt foarte ok, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achiziționat încă un cal și eu m-am dus în vizită și am încălecat și am vrut să fac o manevră nu foarte complicată, dar pe care n-am mai făcut-o, și nici nu cunoșteam calul, am vrut să săr peste un mic obstacol și am sărit doar eu.

Problema este că eram foarte instructorul meu și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Apropo de buza umflată, cred că mi-a sta bine să am acid hialuronic. Normal că mă urc din nou pe cal, dar doar cu instructorul”, a povestit Monica Anghel la un post de televiziune.

