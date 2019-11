Nu-i sperie legislatia mai dura: Șoferi constanteni, prinsi bauti la volan

În ciuda legislației rutiere mult mai aspre, șoferii continuă să conducă băuți la volan. Polițiștii constănțeni au întocmit în ultimele trei zile mai multe dosare penale pentru șoferii prinși băuți.Potrivit IPJ Constanța, la data de 25 noiembrie a.c., în jurul orei 23.15, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Constanța, au identificat un bărbat, de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 16.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 41 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Pușkin din orașul Techirghiol, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 20.40, poliţişti din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Mihai Viteazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 00.20, poliţişti din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat un bărbat, de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 33 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 226, în localitatea Corbu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.