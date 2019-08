Nu-l mai ocoliti! Hreanul, alimentul ideal pentru creier, inima si oase – Iata modul in care trebuie consumat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hreanul este o radacinoasa, apreciata pentru aroma sa picanta, care este folosita atat ca aliment – in stare proaspata, cat si ca medicament – sub forma de tinctura si sirop. Normalizeaza tensiunea. Anumite substante pe care le contine hreanul au efecte benefice asupra circulatiei sangelui in zonele periferice. Astfel, consumul de hrean normalizeaza tensiunea arteriala si previne riscul formarii cheagurilor de sange. Totodata, substantele sulfurate din hrean imbunatatesc elasticitatea vaselor cerebrale si coronariene, reducand astfel riscul aparitiei unui infarct sau accident vascular cerebral. Calmeaza tusea. Hreanul descongestioneaza aparatul respirator, fiind astfel recomandat in tratamentul astmului. In crize ...